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Укрзалізниця запроваджує новий
сервіс і додаткові напрямки

Укрзалізниця запроваджує новий сервіс і додаткові напрямки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:40

Укрзалізниця запроваджує новий сервіс і додаткові напрямки

Пропонуємо до обговорення:
З 10 грудня по 20 січня Укрзалізниця призначить додаткові поїзди у 30 напрямках.

Дивися повний текст Укрзалізниця запроваджує новий сервіс і додаткові напрямки.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:40

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