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В Україну прибуло судно з
вугіллям для ДТЕК із Роттердама

В Україну прибуло судно з вугіллям для ДТЕК із Роттердама
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:09

В Україну прибуло судно з вугіллям для ДТЕК із Роттердама

Пропонуємо до обговорення:
У порт Південний прибуло судно з 80 тис. тонн антрациту південноафриканського походження з Роттердама для Криворізької теплоелектростанції ДТЕК.

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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:09

Ох уж эти фокусники.
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