|
|
Депутати внесли зміни до Податкового кодексу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:25
Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада вранці 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.
Дивися повний текст Депутати внесли зміни до Податкового кодексу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85783
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:25
С 1 января 2019 года повышается ставка экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками.
Это как? За отопление газом или дровами заплати налог на выброс СО2?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1523
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор