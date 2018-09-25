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Депутати внесли зміни
до Податкового кодексу

Депутати внесли зміни до Податкового кодексу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:25

Депутати внесли зміни до Податкового кодексу

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада вранці 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів.

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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:25

С 1 января 2019 года повышается ставка экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками.
Это как? За отопление газом или дровами заплати налог на выброс СО2?
p_a_l
 
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