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ЄС оцінив судову
реформу в Україні

ЄС оцінив судову реформу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:48

ЄС оцінив судову реформу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз презентував звіт щодо перебігу реалізації судової реформи в Україні.

Дивися повний текст ЄС оцінив судову реформу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:48

Заказная брехня.
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