За останній рік в рази збільшилася кількість подвійних нелегалів - це таксисти на авто з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст В Україні 95% таксистів працюють нелегально.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 10:12
В Україні 95% таксистів працюють нелегально
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Дивися повний текст В Україні 95% таксистів працюють нелегально.
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:12
Наведут порядок, всех обилетят, зарегистрируют, в результате цена на такси вырастет ого-го, и все будут довольны. Больше всего по украинской древней традиции будут довольны те, кто никогда не пользуется такси.
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