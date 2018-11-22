За останній рік в рази збільшилася кількість подвійних нелегалів - це таксисти на авто з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст В Україні 95% таксистів працюють нелегально.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 10:12
В Україні 95% таксистів працюють нелегально
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні 95% таксистів працюють нелегально.
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:12
Наведут порядок, всех обилетят, зарегистрируют, в результате цена на такси вырастет ого-го, и все будут довольны. Больше всего по украинской древней традиции будут довольны те, кто никогда не пользуется такси.
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:42
Кавбои на ланусах и другом у.г. сегодня то же не скромничают. Поэтому и живут получше начинающих IT-шников, стимулируя покупки европлях.
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:52
Не, скромность всё-таки есть, проехать за пять долларов полгорода, по крайней в мере у нас в Одессе, английский таксист за такую сумму авто не тронет с места.
Нам есть еще куда расти, короче надо делать тут реформу.
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:17
пару дней назад видел корч, на котором еврономер судя по всему распечатан на принтере и заламинирован, видно только с 3-4 метров. Вы не можете не согласиться, что проблему с установлением личности водителя в ДТП на еврономерах надо как-то решать.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:26
Не, скромность всё-таки есть, проехать за пять долларов полгорода, по крайней в мере у нас в Одессе, английский таксист за такую сумму авто не тронет с места.
Нам есть еще куда расти, короче надо делать тут реформу.[/quote]
Не путайте прокуренного жлоба на автохламе с вышколенным лондонским джентльменом на Austin FX4. И английский IT-шник пашет за овер 300 фунтов в день. Расти нужно равномерно т.е.везде. А то получается карлик с большой ялдой.
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:34
Не один таксист не работает только на себя.Горлопаны попробуйте выехать и потаксовать.Всё крышуется "сверху".Большинство ботов далеки от компетентности ,но суют свой нос в любые вопросы.Сначала изучайте обсуждаемую тему.
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