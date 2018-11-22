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В Україні 95% таксистів
працюють нелегально

В Україні 95% таксистів працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:12

В Україні 95% таксистів працюють нелегально

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік в рази збільшилася кількість подвійних нелегалів - це таксисти на авто з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст В Україні 95% таксистів працюють нелегально.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:12

Наведут порядок, всех обилетят, зарегистрируют, в результате цена на такси вырастет ого-го, и все будут довольны. Больше всего по украинской древней традиции будут довольны те, кто никогда не пользуется такси.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:42

  freeze написав:Наведут порядок, всех обилетят, зарегистрируют, в результате цена на такси вырастет ого-го, и все будут довольны. Больше всего по украинской древней традиции будут довольны те, кто никогда не пользуется такси.


Кавбои на ланусах и другом у.г. сегодня то же не скромничают. Поэтому и живут получше начинающих IT-шников, стимулируя покупки европлях.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:52

  moniks написав:
  freeze написав:Наведут порядок, всех обилетят, зарегистрируют, в результате цена на такси вырастет ого-го, и все будут довольны. Больше всего по украинской древней традиции будут довольны те, кто никогда не пользуется такси.


Кавбои на ланусах и другом у.г. сегодня то же не скромничают. Поэтому и живут получше начинающих IT-шников, стимулируя покупки европлях.


Не, скромность всё-таки есть, проехать за пять долларов полгорода, по крайней в мере у нас в Одессе, английский таксист за такую сумму авто не тронет с места.
Нам есть еще куда расти, короче надо делать тут реформу.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:17

  freeze написав:
  moniks написав:
  freeze написав:Наведут порядок, всех обилетят, зарегистрируют, в результате цена на такси вырастет ого-го, и все будут довольны. Больше всего по украинской древней традиции будут довольны те, кто никогда не пользуется такси.


Кавбои на ланусах и другом у.г. сегодня то же не скромничают. Поэтому и живут получше начинающих IT-шников, стимулируя покупки европлях.


Не, скромность всё-таки есть, проехать за пять долларов полгорода, по крайней в мере у нас в Одессе, английский таксист за такую сумму авто не тронет с места.
Нам есть еще куда расти, короче надо делать тут реформу.


пару дней назад видел корч, на котором еврономер судя по всему распечатан на принтере и заламинирован, видно только с 3-4 метров. Вы не можете не согласиться, что проблему с установлением личности водителя в ДТП на еврономерах надо как-то решать.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:26

  freeze написав:Кавбои на ланусах и другом у.г. сегодня то же не скромничают. Поэтому и живут получше начинающих IT-шников, стимулируя покупки европлях.

Не, скромность всё-таки есть, проехать за пять долларов полгорода, по крайней в мере у нас в Одессе, английский таксист за такую сумму авто не тронет с места.
Нам есть еще куда расти, короче надо делать тут реформу.[/quote]

Не путайте прокуренного жлоба на автохламе с вышколенным лондонским джентльменом на Austin FX4. И английский IT-шник пашет за овер 300 фунтов в день. Расти нужно равномерно т.е.везде. А то получается карлик с большой ялдой.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:34

Не один таксист не работает только на себя.Горлопаны попробуйте выехать и потаксовать.Всё крышуется "сверху".Большинство ботов далеки от компетентности ,но суют свой нос в любые вопросы.Сначала изучайте обсуждаемую тему.
sena_2008atp
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