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В Україні 95% таксистів
працюють нелегально

В Україні 95% таксистів працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:24

Водитель депутата, как у него обстоят дела с уплатой налогов??
Moimir
 
Повідомлень: 772
З нами з: 17.07.17
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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