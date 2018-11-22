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В Україні 95% таксистів працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:24
Водитель депутата, как у него обстоят дела с уплатой налогов??
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Moimir
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:37
Moimir написав:
Водитель депутата, как у него обстоят дела с уплатой налогов??
И вопрос в лоб. А нафига я тогда плачу? Я себе на пенсию уже заработал.
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