|
|
"Google Україна" очікує чотириразове зростання мобільних...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року і чекає чотирикратного зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.
Дивися повний текст \"Google Україна\" очікує чотириразове зростання мобільних користувачів інтернету в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85782
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:07
57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19366
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:22
Оранжевый-хит сезона написав:
57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"
туговато у тебя со статистикой
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3565
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1818 раз.
- Подякували: 1013 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему