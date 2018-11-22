RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Google Україна" очікує
чотириразове зростання мобільних...

"Google Україна" очікує чотириразове зростання мобільних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:07

"Google Україна" очікує чотириразове зростання мобільних...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року і чекає чотирикратного зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.

Дивися повний текст \"Google Україна\" очікує чотириразове зростання мобільних користувачів інтернету в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85782
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:07

57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19366
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:22

  Оранжевый-хит сезона написав:57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"


туговато у тебя со статистикой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1818 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу... 1, 2
R2 » Сер 21 лис, 2018 17:36
19 799
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 11:02
nikitash
Фонд держмайна не домігся повернення "Укртелекома" в...
R2 » Сер 21 лис, 2018 17:25
7 250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 10:12
nalim
Україна чекає на майже $2 мільярди від МВФ відразу після...
R2 » Чет 22 лис, 2018 17:20
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 17:20
Molchyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.