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"Google Україна" очікує чотириразове зростання мобільних...
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Додано: Суб 24 лис, 2018 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року і чекає чотирикратного зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.
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R2
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Додано: Суб 24 лис, 2018 12:07
57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 24 лис, 2018 12:22
Оранжевый-хит сезона написав:
57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"
туговато у тебя со статистикой
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:16
Количество пользователей смартфонами может и вырастет за счёт бабулек, но в интернет они точно не полезут-зрение уже не то.
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warlamp
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:31
Оранжевый-хит сезона написав:
57%х4=228% кажется гугл не понимает что "украина не россия"
Х.з. что они называют проникновением и что они называют мобильным пользователем. Думаю, что обладатель смартфона не является по умолчанию мобильным пользователем, а для того, чтобы им являться, нужно пользоваться в каком-то минимальном объеме с какой-то минимальной частотой.
Вжарим томосом по автокефалии
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:48
якраз перейшов на кнопковий телефон з єкраном в 2 дюйми - що і вам раджу .
свинорыл
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yama
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:39
warlamp написав:
Количество пользователей смартфонами может и вырастет за счёт бабулек, но в интернет они точно не полезут-зрение уже не то.
40 лет, уже тоже не то и тыкалки не уважаю. Персональный комп рулит
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p_a_l
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:52
yama написав:
якраз перейшов на кнопковий телефон з єкраном в 2 дюйми - що і вам раджу .
а че не на проводной дисковый?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:46
подросло поколение чирикнутых смартом - они всё время проводят тупо уткнувшись в экран
РОШЕН
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