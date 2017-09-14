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Скільки вдалося стягнути з
неплатників аліментів - за...

Скільки вдалося стягнути з неплатників аліментів - за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:37

Скільки вдалося стягнути з неплатників аліментів - за...

Пропонуємо до обговорення:
Сума - вдвічі більша, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст Скільки вдалося стягнути з неплатників аліментів - за підрахунками Мінюсту.
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