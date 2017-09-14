Більше половини з власників паїв згодні, що мораторій позбавляє їх частини доходів.
Дивися повний текст Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в оренду (дослідження).
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:58
Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в оренду (дослідження).
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:59
78% владельцев паев в Украине сдают свою землю в аренду.
Это же доход... Срочно обложить налогом.
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