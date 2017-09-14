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Скільки власників паїв в
Україні здають свою землю в...

Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:58

Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в...

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини з власників паїв згодні, що мораторій позбавляє їх частини доходів.

Дивися повний текст Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в оренду (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:59

78% владельцев паев в Украине сдают свою землю в аренду.
Это же доход... Срочно обложить налогом.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 03:36

А ничего что это уже давно облагается налогами?
sg12644
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 02:35

Забыли еще напомнить, в каких страха до сих пор существует мораторий на продажу земли, чтобы знать с кем делим пьедестал славы отсталых государств где пугают продажей земли иностранцам и порабощение всех и вся.
tyson20072007
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