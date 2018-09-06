Понад 25% жителів європейських країн підтримують представників популістських партій, свідчать результати дослідження, проведеного з ініціативи газети "Гардіан".
Дивися повний текст Кожен четвертий європеєць підтримує популістів (дослідження).
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:02
Кожен четвертий європеєць підтримує популістів (дослідження)
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Дивися повний текст Кожен четвертий європеєць підтримує популістів (дослідження).
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:02
У нас набагато більше. Не-популістів фактично немає. Одні (Тимошенко й Ляшко) сиплять завідомо нереалізовуваними обіцянками. Інші (націоналісти) грають на емоціях (мовляв, війна, чому тут не вийняти з історії "ідею та націю"). Ще одні популісти (Опоблок і подібні до них) говорять про помилки, які робить нинішня влада, замовчуючи те, що це вони фактично привели сюди росіян. Нарешті, влада нинішня - яка наробила стільки помилок, що тримайся! - намагається навіть свої прорахунки показати як перемоги. Подивимося, скільки валютних резервів вони спалять до виборів (і одних, і інших)...
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