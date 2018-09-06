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Кожен четвертий європеєць
підтримує популістів (дослідження)

Кожен четвертий європеєць підтримує популістів (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:02

Кожен четвертий європеєць підтримує популістів (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Понад 25% жителів європейських країн підтримують представників популістських партій, свідчать результати дослідження, проведеного з ініціативи газети "Гардіан".

Дивися повний текст Кожен четвертий європеєць підтримує популістів (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:02

У нас набагато більше. Не-популістів фактично немає. Одні (Тимошенко й Ляшко) сиплять завідомо нереалізовуваними обіцянками. Інші (націоналісти) грають на емоціях (мовляв, війна, чому тут не вийняти з історії "ідею та націю"). Ще одні популісти (Опоблок і подібні до них) говорять про помилки, які робить нинішня влада, замовчуючи те, що це вони фактично привели сюди росіян. Нарешті, влада нинішня - яка наробила стільки помилок, що тримайся! - намагається навіть свої прорахунки показати як перемоги. Подивимося, скільки валютних резервів вони спалять до виборів (і одних, і інших)...
max_us_ua
 
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