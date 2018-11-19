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Українці зможуть дізнатися
повну історію автомобіля за...

Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:05

Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з питань електронного уряду до кінця 2018 року запустить електронний кабінет автовласника.

Дивися повний текст Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за його номером.
R2
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круто
trololo
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swan forever
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а медкарту больного не хотят сделать такую же?
Оранжевый-хит сезона
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  swan forever написав:прямое нарушение права личной информации


чьей, автомобиля? у него есть права? ничоси
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:45

  Оранжевый-хит сезона написав:а медкарту больного не хотят сделать такую же?


думаешь, твоя бы произвела фурор?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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