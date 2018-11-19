Державне агентство з питань електронного уряду до кінця 2018 року запустить електронний кабінет автовласника.
Дивися повний текст Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за його номером.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:05
Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за його номером.
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:44
чьей, автомобиля? у него есть права? ничоси
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:09
О маршрутках ясно что сервис покажет лицензию.
А что о частных автомобилях должен показать сервис?
Будет ли доступ к базе движимого имущества?
Открытость это всегда плюс. Открытость ведет к саморегуляции общества.
Я бы сделал даже доходы всех граждан открытыми (с изменением в соответствующие законы).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:46
есть информация обо мне, как о владельце автомобиля.
На каком основании её выкладывают, если я не являюсь публичным лицом или госслужащим?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:50
Re: Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за..
Наконец то квартирные воры будут работать с высокой эффективностью. Посмотрел по базе недвижимости где живет, посмотрел доходы, оценил степень риска )
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