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Українці зможуть дізнатися
повну історію автомобіля за...

Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:05

Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з питань електронного уряду до кінця 2018 року запустить електронний кабінет автовласника.

Дивися повний текст Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за його номером.
R2
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круто
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:44

  swan forever написав:прямое нарушение права личной информации


чьей, автомобиля? у него есть права? ничоси
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:09

О маршрутках ясно что сервис покажет лицензию.
А что о частных автомобилях должен показать сервис?
Будет ли доступ к базе движимого имущества?
Открытость это всегда плюс. Открытость ведет к саморегуляции общества.
Я бы сделал даже доходы всех граждан открытыми (с изменением в соответствующие законы).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:46

  trololo написав:
  swan forever написав:прямое нарушение права личной информации


чьей, автомобиля? у него есть права? ничоси

есть информация обо мне, как о владельце автомобиля.
На каком основании её выкладывают, если я не являюсь публичным лицом или госслужащим?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:50

Re: Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за..

cannabis_ua написав:Я бы сделал даже доходы всех граждан открытыми (с изменением в соответствующие законы).


Наконец то квартирные воры будут работать с высокой эффективностью. Посмотрел по базе недвижимости где живет, посмотрел доходы, оценил степень риска )
freeze
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