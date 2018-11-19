Українці зможуть дізнатися повну історію автомобіля за...

Додано: Нед 25 лис, 2018 12:09

О маршрутках ясно что сервис покажет лицензию.

А что о частных автомобилях должен показать сервис?

Будет ли доступ к базе движимого имущества?

Открытость это всегда плюс. Открытость ведет к саморегуляции общества.

Я бы сделал даже доходы всех граждан открытыми (с изменением в соответствующие законы).

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.