|
|
JP Morgan знизив прогноз щодо цін на нафту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:49
Пропонуємо до обговорення:
Американський банк JP Morgan значно знизив прогноз щодо цін на нафту - з $83,5 за барель до $73 на 2019 рік і до $63 в 2020 році.
Дивися повний текст JP Morgan знизив прогноз щодо цін на нафту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85788
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:50
Через неделю еще раз поменяют. Кому нужен такой прогноз.
-
Shall
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 21.06.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор