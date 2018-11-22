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JP Morgan знизив прогноз
щодо цін на нафту

JP Morgan знизив прогноз щодо цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:49

JP Morgan знизив прогноз щодо цін на нафту

Пропонуємо до обговорення:
Американський банк JP Morgan значно знизив прогноз щодо цін на нафту - з $83,5 за барель до $73 на 2019 рік і до $63 в 2020 році.

Дивися повний текст JP Morgan знизив прогноз щодо цін на нафту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:50

Через неделю еще раз поменяют. Кому нужен такой прогноз.
Shall
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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