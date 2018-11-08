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У березні можуть ввести нові коефіцієнти при розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:22
Пропонуємо до обговорення:
Серед іншого додано коефіцієнт для електромобілів, якого раніше не було.
Дивися повний текст У березні можуть ввести нові коефіцієнти при розрахунку ОСЦПВ
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Додано: Суб 24 лис, 2018 22:22
коефіцієнт 0,9%
Якась маячня. Гадаю, тут або коефіцієнт 0.9, або 90%.
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