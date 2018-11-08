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У березні можуть ввести нові
коефіцієнти при розрахунку...

У березні можуть ввести нові коефіцієнти при розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:22

У березні можуть ввести нові коефіцієнти при розрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
Серед іншого додано коефіцієнт для електромобілів, якого раніше не було.

Дивися повний текст У березні можуть ввести нові коефіцієнти при розрахунку ОСЦПВ.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:22

коефіцієнт 0,9%

Якась маячня. Гадаю, тут або коефіцієнт 0.9, або 90%.
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