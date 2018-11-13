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Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:34
Пропонуємо до обговорення:
Незабаром українським водіям, чиї транспортні засоби мають задні ремені безпеки, доведеться викладати гроші не тільки за себе, але і за непристебнутих пасажирів.
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Чет 15 лис, 2018 23:26
Alex6
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