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Водіїв планують карати за
непристебнутих пасажирів

Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 07:34

Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром українським водіям, чиї транспортні засоби мають задні ремені безпеки, доведеться викладати гроші не тільки за себе, але і за непристебнутих пасажирів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:22

То може краще пасажирів штрафувати? Водій має постійно повертатися і дивитися, чи пасажири не відстебнули пасок?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:25

Если полицейский увидит, что в машине не пристегнуты водитель и, например, два пассажира, то штраф выпишут в трехкратном размере.


А если полицейский увидит, что пол-автобуса не пристегнуто, водиле придется квартиру продавать. И откуда такие тупые берутся.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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