Незабаром українським водіям, чиї транспортні засоби мають задні ремені безпеки, доведеться викладати гроші не тільки за себе, але і за непристебнутих пасажирів.
Дивися повний текст Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 07:34
Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Дивися повний текст Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів.
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:22
То може краще пасажирів штрафувати? Водій має постійно повертатися і дивитися, чи пасажири не відстебнули пасок?
Додано: Нед 25 лис, 2018 09:25
А если полицейский увидит, что пол-автобуса не пристегнуто, водиле придется квартиру продавать. И откуда такие тупые берутся.
Вжарим томосом по автокефалии
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