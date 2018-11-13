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Водіїв планують карати за
непристебнутих пасажирів

Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 07:34

Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром українським водіям, чиї транспортні засоби мають задні ремені безпеки, доведеться викладати гроші не тільки за себе, але і за непристебнутих пасажирів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 07:35

А когда будут штрафовать неадекватных пешеходов? Я не водитель .
darkdoggy72
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:22

То може краще пасажирів штрафувати? Водій має постійно повертатися і дивитися, чи пасажири не відстебнули пасок?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:25

Если полицейский увидит, что в машине не пристегнуты водитель и, например, два пассажира, то штраф выпишут в трехкратном размере.


А если полицейский увидит, что пол-автобуса не пристегнуто (особенно, учитывая, что данная барышня упорно тянет законопроект про 850 грн. за непристегнутый ремень, в то время, как за более социально опасные нарушения штрафы ниже), водиле придется квартиру продавать. И откуда такие тупые берутся.
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summacut
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:08

Чтобы выписать штраф, придется установить личности пассажиров, иначе водитель на суде будет утверждать, что ехал сам.

С 20 октября 2017 года в России вступил в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664).
Если пассажир не пристёгнут, то у него наступает административная ответственность и составляется протокол, для чего необходимо установить личность пассажира. Если документов нет, то инспектор должен установить личность через информационные системы МВД. Если такой возможности на месте нет, то сотрудник ДПС может доставить пассажира в участок.
andrey4y14
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:17

У ребят наверху крыша совсем поехала, количество штрафов и их суммы увеличились за последние несколько лет иногда в сотни раз, как например при нарушениях трудового законодательства.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25

Re: Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів

ТО, что наши безмозглые тупо копируют все законы с северного соведа, уже давно не секрет, своих мозгов ведь не хватает.
Но обратимся к нормативке:
1) "ст.121 КоАП Украины - Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
ч. 5. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
У меня сразу вопрос - а где я могу ознакомиться с Правилами пользования ремнями безопасности ? У нас в законодательстве есть такой документ ?
2) п.2.3 ПДД Украины - "Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан:.... в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Там же - п. 5.2.
Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны:...
б) во время передвижения на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми, а на мотоцикле и мопеде — в застегнутом мотошлеме

Т.е. за одно нарушение будет два наказания- и водителя (п.2.3), и пассажира (п.5.2)? Чушь, любой судья отменит такой протокол. Будет одно наказание водителю, а почему тогда не пассажиру ? Инспектор будет самы выборочно решать кого штрафовать ?

Далее, в статьях чётко указано - пользование ремнями должно быть "во время движения", т.е. как только инспектор остановил автомобиль, все могут мгновенно отстёгиваться и пусть инспектор доказывает, что вы были не пристёгнуты во время движения. Не реально!
Вывод - очередной громкий пук в воду от "бесполезных", смысла нет.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:56

  freeze написав:У ребят наверху крыша совсем поехала, количество штрафов и их суммы увеличились за последние несколько лет иногда в сотни раз, как например при нарушениях трудового законодательства.

Так не пристегивайтесь - быстрее бы*** выпилится на дорогах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:14

А еще можно обязать водителей и пассажиров одевать каски, и под это дело можно пару заводиков открыть по производству касок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:25

  BIGor написав:
  freeze написав:У ребят наверху крыша совсем поехала, количество штрафов и их суммы увеличились за последние несколько лет иногда в сотни раз, как например при нарушениях трудового законодательства.

Так не пристегивайтесь - быстрее бы*** выпилится на дорогах.


Где логика?
Для быстроты выпиливания быдла наоборот надо, чтобы не штрафовали, а доплачивали.
freeze
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