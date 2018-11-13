Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів

Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25

ТО, что наши безмозглые тупо копируют все законы с северного соведа, уже давно не секрет, своих мозгов ведь не хватает.

Но обратимся к нормативке:

1) "ст.121 КоАП Украины - Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

ч. 5. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

У меня сразу вопрос - а где я могу ознакомиться с Правилами пользования ремнями безопасности ? У нас в законодательстве есть такой документ ?

2) п.2.3 ПДД Украины - "Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан:.... в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Там же - п. 5.2.

Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны:...

б) во время передвижения на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми, а на мотоцикле и мопеде — в застегнутом мотошлеме



Т.е. за одно нарушение будет два наказания- и водителя (п.2.3), и пассажира (п.5.2)? Чушь, любой судья отменит такой протокол. Будет одно наказание водителю, а почему тогда не пассажиру ? Инспектор будет самы выборочно решать кого штрафовать ?



Далее, в статьях чётко указано - пользование ремнями должно быть "во время движения", т.е. как только инспектор остановил автомобиль, все могут мгновенно отстёгиваться и пусть инспектор доказывает, что вы были не пристёгнуты во время движения. Не реально!

Вывод - очередной громкий пук в воду от "бесполезных", смысла нет.