Незабаром українським водіям, чиї транспортні засоби мають задні ремені безпеки, доведеться викладати гроші не тільки за себе, але і за непристебнутих пасажирів.
Дивися повний текст Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 07:34
Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів.
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:22
То може краще пасажирів штрафувати? Водій має постійно повертатися і дивитися, чи пасажири не відстебнули пасок?
Додано: Нед 25 лис, 2018 09:25
А если полицейский увидит, что пол-автобуса не пристегнуто (особенно, учитывая, что данная барышня упорно тянет законопроект про 850 грн. за непристегнутый ремень, в то время, как за более социально опасные нарушения штрафы ниже), водиле придется квартиру продавать. И откуда такие тупые берутся.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:08
Чтобы выписать штраф, придется установить личности пассажиров, иначе водитель на суде будет утверждать, что ехал сам.
С 20 октября 2017 года в России вступил в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664).
Если пассажир не пристёгнут, то у него наступает административная ответственность и составляется протокол, для чего необходимо установить личность пассажира. Если документов нет, то инспектор должен установить личность через информационные системы МВД. Если такой возможности на месте нет, то сотрудник ДПС может доставить пассажира в участок.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:17
У ребят наверху крыша совсем поехала, количество штрафов и их суммы увеличились за последние несколько лет иногда в сотни раз, как например при нарушениях трудового законодательства.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25
Re: Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
ТО, что наши безмозглые тупо копируют все законы с северного соведа, уже давно не секрет, своих мозгов ведь не хватает.
Но обратимся к нормативке:
1) "ст.121 КоАП Украины - Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
ч. 5. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
У меня сразу вопрос - а где я могу ознакомиться с Правилами пользования ремнями безопасности ? У нас в законодательстве есть такой документ ?
2) п.2.3 ПДД Украины - "Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан:.... в) на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Там же - п. 5.2.
Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны:...
б) во время передвижения на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми, а на мотоцикле и мопеде — в застегнутом мотошлеме
Т.е. за одно нарушение будет два наказания- и водителя (п.2.3), и пассажира (п.5.2)? Чушь, любой судья отменит такой протокол. Будет одно наказание водителю, а почему тогда не пассажиру ? Инспектор будет самы выборочно решать кого штрафовать ?
Далее, в статьях чётко указано - пользование ремнями должно быть "во время движения", т.е. как только инспектор остановил автомобиль, все могут мгновенно отстёгиваться и пусть инспектор доказывает, что вы были не пристёгнуты во время движения. Не реально!
Вывод - очередной громкий пук в воду от "бесполезных", смысла нет.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:56
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:14
А еще можно обязать водителей и пассажиров одевать каски, и под это дело можно пару заводиков открыть по производству касок
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:25
Где логика?
Для быстроты выпиливания быдла наоборот надо, чтобы не штрафовали, а доплачивали.
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