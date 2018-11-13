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Водіїв планують карати за
непристебнутих пасажирів

Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:38

0mage0
Водій відповідальний за безпеку пасажирів у своєму автомобілі, саме тому штрафувати треба саме його, і зі встановленням особи тут все просто.

Безвідповідальні коментатори заради непотрібної унікальності, готові знехтувати безпекою пасажирів. Правила безпеки йдуть із заходу, де люди адекватніші та відповідальніші, а не з півночі.

Штрафувати треба водія і штрафувати безбожно, на користь цього більшість коментарів у цій стрічці, які так само виправдовують нехтування безпекою.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:41

для начала начните водителей штрафовать за ремни.... ( начните исполнять закон уже действующий) а потом что то новое придумывайте..., и на заднем сиденье тупо не видно ничего (тонировка разрешена, хрен что увидите)...
nlv555
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:32

Все правильно, ответственность водителя обеспечить соблюдение техники безопасности в его транспортном средстве, пока он им управляет.
ivlev_14
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:15

andrey4y14
У моїй машині діють мої правила і пристібатися обов'язково, незалежно від того яким є середній рівень свідомості :wink:
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 517
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