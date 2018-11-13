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Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:38
0mage0
Водій відповідальний за безпеку пасажирів у своєму автомобілі, саме тому штрафувати треба саме його, і зі встановленням особи тут все просто.
Безвідповідальні коментатори заради непотрібної унікальності, готові знехтувати безпекою пасажирів. Правила безпеки йдуть із заходу, де люди адекватніші та відповідальніші, а не з півночі.
Штрафувати треба водія і штрафувати безбожно, на користь цього більшість коментарів у цій стрічці, які так само виправдовують нехтування безпекою.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Нед 25 лис, 2018 13:41
для начала начните водителей штрафовать за ремни.... ( начните исполнять закон уже действующий) а потом что то новое придумывайте..., и на заднем сиденье тупо не видно ничего (тонировка разрешена, хрен что увидите)...
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nlv555
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Додано: Нед 25 лис, 2018 14:32
Все правильно, ответственность водителя обеспечить соблюдение техники безопасности в его транспортном средстве, пока он им управляет.
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ivlev_14
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:15
andrey4y14
У моїй машині діють мої правила і пристібатися обов'язково, незалежно від того яким є середній рівень свідомості
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:54
Ретро снова в моде: ГАЗ 21, москвич 402-408, горбатый запорожец не предполагают ремней безопасности даже для водителя. Раньше, чтобы подтвердить факт непристёгнутого ремня снимали на видео, а задних пассажиров как будут ловить? Ехать сзади и снимать на видеорегистратор? А если авто тонировано по кругу (вплоть до лобового и фар "в ночь"), то как полицейский будет фиксировать нарушение. Попадут опять платежеспособные середнячки. Ржавые тазы ловить не будут, а мажоров останавливать побояться. Когда мы нормальных депутатов выбирать научимся?
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olegpm16
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:15
Это мертвый закон из серии детское автокресло, тонировка и аптечка. Т.е.чтобы найти нарушение, нужно остановить. А чтобы остановить, нужно выдумать причину "перевірка документів", которая не является законной.
Всюдиносапхайчик написав:andrey4y14
У моїй машині діють мої правила і пристібатися обов'язково, незалежно від того яким є середній рівень свідомості
Вы осознаете, что в Вашей машине(частная собственность) действуют Ваши правила, это прогресс. Следующий закон будет регламентировать, в каких местах, находясь в своем доме можно заниматься сексом с женой, сколько раз в день и продолжительностью не менее 1 часа. Соблюдаете ли Вы технику безопасности, если нет, то полиция придет и оштрафует. Даете ли Вы деньги своей жене, если ДА, то ВАшу жену привлекут за "надання сексуальних послуг".
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andrey4y14
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:17
olegpm16 написав:
Ретро снова в моде: ГАЗ 21, москвич 402-408, горбатый запорожец не предполагают ремней безопасности даже для водителя.
Вы готовы едить на ГАЗ 21, Москвиче 402-408, горбатом Запорожце, только чтобы не быть пристегнутым?
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ivlev_14
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:58
Во время дальних поездок у меня на заднем сиденье лежа спал пассажир. Теперь его лежачего тоже пристегивать надо?
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Кузя
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