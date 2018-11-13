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Водіїв планують карати за
непристебнутих пасажирів

Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:13

  Кузя написав:Во время дальних поездок у меня на заднем сиденье лежа спал пассажир. Теперь его лежачего тоже пристегивать надо?


А у меня так знакомый погиб. :( Машину начале вертеть и он через заднее стекло вылетел и к сожалению перелом позвоночника и .т.д. А так как это было на трассе пока скорая приехала было поздно.
Ratatui
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