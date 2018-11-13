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Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:13
Кузя написав:
Во время дальних поездок у меня на заднем сиденье лежа спал пассажир. Теперь его лежачего тоже пристегивать надо?
А у меня так знакомый погиб.
Машину начале вертеть и он через заднее стекло вылетел и к сожалению перелом позвоночника и .т.д. А так как это было на трассе пока скорая приехала было поздно.
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Ratatui
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:56
Ratatui написав:
Чтобы вы понимали. В Израиле с 1го января все кто ездит на самокатах должны будут быть в касках.
Ну так надо перенять опыт, и всех одеть в каски, пешеходам тоже не помешает, мало ли...
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tigr-uu
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Чет 15 лис, 2018 23:26
Alex6
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