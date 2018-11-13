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Водіїв планують карати за непристебнутих пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:13
Кузя написав:
Во время дальних поездок у меня на заднем сиденье лежа спал пассажир. Теперь его лежачего тоже пристегивать надо?
А у меня так знакомый погиб.
Машину начале вертеть и он через заднее стекло вылетел и к сожалению перелом позвоночника и .т.д. А так как это было на трассе пока скорая приехала было поздно.
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Ratatui
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:56
Ratatui написав:
Чтобы вы понимали. В Израиле с 1го января все кто ездит на самокатах должны будут быть в касках.
Ну так надо перенять опыт, и всех одеть в каски, пешеходам тоже не помешает, мало ли...
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:45
andrey4y14 написав:
Это мертвый закон из серии детское автокресло, тонировка и аптечка. Т.е.чтобы найти нарушение, нужно остановить. А чтобы остановить, нужно выдумать причину "перевірка документів", которая не является законной.
Всюдиносапхайчик написав:andrey4y14
У моїй машині діють мої правила і пристібатися обов'язково, незалежно від того яким є середній рівень свідомості
Вы осознаете, что в Вашей машине(частная собственность) действуют Ваши правила, это прогресс. Следующий закон будет регламентировать, в каких местах, находясь в своем доме можно заниматься сексом с женой, сколько раз в день и продолжительностью не менее 1 часа. Соблюдаете ли Вы технику безопасности, если нет, то полиция придет и оштрафует. Даете ли Вы деньги своей жене, если ДА, то ВАшу жену привлекут за "надання сексуальних послуг".
Повеселили, спасибо
Хочу посмотреть на пристегнутых ремнями в президентском кортеже, а особенно на пристегнутого на заднем сидении действующего президента
Хотя... там как раз нужно запретить пристегиваться.
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