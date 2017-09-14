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Порахували, скільки українці
витрачають на ліки...

Порахували, скільки українці витрачають на ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32

Порахували, скільки українці витрачають на ліки...

Пропонуємо до обговорення:
Через недовіру до медичного персоналу не зверталися за допомогою 8% респондентів.

Дивися повний текст Порахували, скільки українці витрачають на ліки (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32

ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))
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