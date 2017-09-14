Через недовіру до медичного персоналу не зверталися за допомогою 8% респондентів.
Дивися повний текст Порахували, скільки українці витрачають на ліки (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32
Порахували, скільки українці витрачають на ліки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порахували, скільки українці витрачають на ліки (інфографіка).
Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32
ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))
|