Через недовіру до медичного персоналу не зверталися за допомогою 8% респондентів.
Дивися повний текст Порахували, скільки українці витрачають на ліки (інфографіка).
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Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32
Порахували, скільки українці витрачають на ліки...
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Дивися повний текст Порахували, скільки українці витрачають на ліки (інфографіка).
Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32
ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))
Додано: Нед 25 лис, 2018 10:37
Значительная часть ассортимента наших аптек там в супермаркетах продается - витамины, пищевые добавки и тд, потому что не является лекарствами.
Больше половины своих затрат в аптеках украинцы тратят на фуфломицины, лекарства с нигде и никогда недоказанными полезными свойствами.
Из ТОП-10 покупаемых лекарств по крайней мере три являются типичными фуфломицинами - актовегин - лидер продаж, эссенциале и синупрет, которые выпускаются западными корпорациями в основном для туземцев из так называемого СНГ, и в цивилизованном мире не включены в стандарты лечения.
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