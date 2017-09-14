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Порахували, скільки українці
витрачають на ліки...

Порахували, скільки українці витрачають на ліки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32

Порахували, скільки українці витрачають на ліки...

Пропонуємо до обговорення:
Через недовіру до медичного персоналу не зверталися за допомогою 8% респондентів.

Дивися повний текст Порахували, скільки українці витрачають на ліки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 09:32

ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))
eu331985
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 10:37

  eu331985 написав:ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))


Значительная часть ассортимента наших аптек там в супермаркетах продается - витамины, пищевые добавки и тд, потому что не является лекарствами.
Больше половины своих затрат в аптеках украинцы тратят на фуфломицины, лекарства с нигде и никогда недоказанными полезными свойствами.
Из ТОП-10 покупаемых лекарств по крайней мере три являются типичными фуфломицинами - актовегин - лидер продаж, эссенциале и синупрет, которые выпускаются западными корпорациями в основном для туземцев из так называемого СНГ, и в цивилизованном мире не включены в стандарты лечения.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:12

  freeze написав:
  eu331985 написав:ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))


Значительная часть ассортимента наших аптек там в супермаркетах продается - витамины, пищевые добавки и тд, потому что не является лекарствами.
Больше половины своих затрат в аптеках украинцы тратят на фуфломицины, лекарства с нигде и никогда недоказанными полезными свойствами.
Из ТОП-10 покупаемых лекарств по крайней мере три являются типичными фуфломицинами - актовегин - лидер продаж, эссенциале и синупрет, которые выпускаются западными корпорациями в основном для туземцев из так называемого СНГ, и в цивилизованном мире не включены в стандарты лечения.


люто плюсую, верит пипл телевизору, и никому нет дела, что вот это все рекламируется. даже супрун боится это трогать, потому что съедят. в фарме очень большие деньги, с которых кормятся рекламщики и власти
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:30

  freeze написав:
  eu331985 написав:ничего себе сколько на лекарства тратят. Мы в Париже были и в Афинах - там почти нигде нет аптек. А у нас на каждом шагу. Больные люди у нас живут))


Значительная часть ассортимента наших аптек там в супермаркетах продается - витамины, пищевые добавки и тд, потому что не является лекарствами.
Больше половины своих затрат в аптеках украинцы тратят на фуфломицины, лекарства с нигде и никогда недоказанными полезными свойствами.
Из ТОП-10 покупаемых лекарств по крайней мере три являются типичными фуфломицинами - актовегин - лидер продаж, эссенциале и синупрет, которые выпускаются западными корпорациями в основном для туземцев из так называемого СНГ, и в цивилизованном мире не включены в стандарты лечения.

спасибо что мне не пришлось это расписывать ! вы уже все классно сказали . Добавлю что часть денег в цене лекарств это откат доктору который их выписал и это очень хорошая такая прибавка к зарплате ( есть у меня знакомый доктор в поликлинике)ну и очередь к докотору на половину состоит из фарм представителей . И я начинаю немного даже поддерживать Супрун , в использовании "протоколов лечения " в которых фуфломицины не прописаны.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:48

Re: Порахували, скільки українці витрачають на ліки...

Так может вы уже сами отзывы писать будете? Зачем париться и инакомыслящих удалять, сами пишите как жить хорошо стало.
p_a_l
 
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