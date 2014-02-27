За словами експерта, люди просто втратили шанс отримувати гідну зарплату в Україні.
Дивися повний текст Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 11:51
Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України
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Дивися повний текст Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України.
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