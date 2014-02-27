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Експерт пояснив причину масової
трудової міграції з України

Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:51

Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України

Пропонуємо до обговорення:
За словами експерта, люди просто втратили шанс отримувати гідну зарплату в Україні.

Дивися повний текст Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:51

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