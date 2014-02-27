Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України

Додано: Нед 25 лис, 2018 12:28

Все это правильно, но почему такая дикая разница в зарплатах между топами (такими же наемными сотрудниками) и рядовыми сотрудниками??? Я уже молчу про владельцев предприятий...

Обьясняют тем, чтобы меньше было соблазнов у топов работать себе в карман... Три раза "ХА"!.. Рядовой сотрудник получает 10тыс, а топы 150-250тыс в месяц, а иногда и до миллиона??? С каких пор это стало нормально? При этом владелец считает незазорным откладывать себе на черный день миллионы. Так что не жалуйтесь потом, что все работники уехали туда где больше платят. Поколения лохов не бесконечны.

Топ (директор по направлению) с хорошей зарплатой не будет болеть за рядовых сотрудников т.к. у него то все хорошо и зачем ему конфликтовать с владельцами/акционерами и что-то доказывать про увеличение ФОП чтобы удержать ключевых сотрудников, так можно и самому вылететь раньше времени с жирного места.

Задача у топов одна: максимизировать прибыль при минимизации расходов, а наемные работники - расходный материал, вот только он потихоньку заканчивается.