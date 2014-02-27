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Експерт пояснив причину масової
трудової міграції з України

Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:57

Re: Експерт пояснив причину масової трудової міграції з Укра

  Попаданец написав:может и я присоединюсь.

Почему то вспомнились слова из ветхого завета, когда в нем о патриархах писали:
" ... и приложился к народу своему ..."
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:50

  Yura_Gag написав:Как понимаю разумного влияния на эту ситуацию все равно нет.
Остается надеяться что рынок как то все урегулирует и все придет в равновесие.
В прибалтийских странах все ведь нормализовалось.


В прибалтийских странах далеко не все нормализовалось: безработица и старение населения основные изменения за последние 5 лет.

Еще два года назад проблемой массовой миграции из Украины была низкая заработная плата, на сегодня причина одна - низкая социальная защищенность. Люди уезжают не ради денег, они не вернуться в Украину на аналогичную зарплату и даже более высокую, чем получают в Европе, вот в чем трагедия.
Около 80% до безвиза вообще не были даже в Польше, и тот уровень жизни, тот порядок и устрой который они увидели стал основной причиной для миграции.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:29

  slonslon написав:
  Ratatui написав:У каждого есть возможность открыть свой бизнес и платить высокие зарплаты. Но нет почему-то предпочитают уехать в Польшу огурцы собирать.

У каждого есть право на бесплатное образование и лечение.


Есть право, но нет возможности...разницу улавливаете?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:01

  slonslon написав:
  Ratatui написав:У каждого есть возможность открыть свой бизнес и платить высокие зарплаты. Но нет почему-то предпочитают уехать в Польшу огурцы собирать.

У каждого есть право на бесплатное образование и лечение.


Есть право, но нет возможности...разницу улавливаете?
Ratatui
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