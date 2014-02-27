Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України

Почему то вспомнились слова из ветхого завета, когда в нем о патриархах писали:
" ... и приложился к народу своему ..."
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:57
Re: Експерт пояснив причину масової трудової міграції з Укра
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:50
В прибалтийских странах далеко не все нормализовалось: безработица и старение населения основные изменения за последние 5 лет.
Еще два года назад проблемой массовой миграции из Украины была низкая заработная плата, на сегодня причина одна - низкая социальная защищенность. Люди уезжают не ради денег, они не вернуться в Украину на аналогичную зарплату и даже более высокую, чем получают в Европе, вот в чем трагедия.
Около 80% до безвиза вообще не были даже в Польше, и тот уровень жизни, тот порядок и устрой который они увидели стал основной причиной для миграции.
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:29
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:01
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