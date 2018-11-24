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Ринок металопрокату України
за 10 міс. знизився на...

Ринок металопрокату України за 10 міс. знизився на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:16

Ринок металопрокату України за 10 міс. знизився на...

Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства в січні-жовтні 2018 року скоротили споживання металопрокату на 1,34% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 4 млн 301,1 тис. тонн.

Дивися повний текст Ринок металопрокату України за 10 міс. знизився на 1,34%, імпорт зріс на 28,3%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:16

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