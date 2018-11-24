|
|
|
Ринок металопрокату України за 10 міс. знизився на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства в січні-жовтні 2018 року скоротили споживання металопрокату на 1,34% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 4 млн 301,1 тис. тонн.
Дивися повний текст Ринок металопрокату України за 10 міс. знизився на 1,34%, імпорт зріс на 28,3%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85791
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:16
значит 35 не за горами
-
andrey4y14
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 16.05.15
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|