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Кількість абонентів мобільного
зв'язку з початку року...

Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:57

Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 жовтня 2018 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становила 54,682 млн.

Дивися повний текст Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року скоротилася на 1 млн (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:58

Свал плюс беспредел операторов, вчастномти, МТС при прошестсвии года без пользования тупо блокирует сим-карточку, воруя все деньги, которые были на счету, и ее невозможно восстановить как и вернуть деньги.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:06

  hxbbgaf написав:Свал плюс беспредел операторов, вчастномти, МТС при прошестсвии года без пользования тупо блокирует сим-карточку, воруя все деньги, которые были на счету, и ее невозможно восстановить как и вернуть деньги.

этот срок известен уже 20 лет как , если вы не читали условия тарифа на сайте оператора или инструкцию в стартовом пакете то МТС не виноват.
НО МТС виновен как и КС в принудительных подписках на всякие не нужные сервисы. Когда начинаешь копать оказываеться что у тебя куча подписок по 1-2-5 грн\день которые постепенно воруют деньги со счета. ЕЩЕ раз подчеркну что подписки подключаються АВТОМАТИЧЕСКИ БЕЗ ВЕДОМА АБОНЕНТА ! в рф тоже операторы этим промышляют , по этому наш выбор ИНТЕРТЕЛЕКОМ и 3моб на худой конец Лайф - только эта тройка не сливает всю прибыль в РФ так как от Киевстар более 50% прибыли идет в РФ и от Водафон= МТС 100% прибыли идет в РФ. С лайфом сложнее там турки и непойми кто. а Вот 3 моб он же утел он же укртелеком полностью государственный
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  yama написав:
  hxbbgaf написав:Свал плюс беспредел а Вот 3 моб он же утел он же укртелеком полностью государственный

Стесняюсь спросить, а кто Вам сказал ,что он государственный? Укртелеком по прежнему у рыжего :roll:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:31

  yama написав: а Вот 3 моб он же утел он же укртелеком полностью государственный

Ахметов сейчас это государство?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:47

yama

Интертелеком по фактическим конечным бенефициарам - приднестровский.

http://argumentua.com/stati/oligarkhi-p ... -v-ukraine

У меня телефоны пяти операторов, у каждого есть свои плюсы и минусы.
На сегодня самый дешевый кстати при равнозначных пакетах - Интертелеком + конечно некоторые модели их стандарта от SAMSUNG касательно длительности без необходимости зарядки вне конкуренции. Минус их интернет, да и стандарт в целом умирающий, хотя как говорилка в качестве замены домашнего телефона хорош.
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