Станом на 1 жовтня 2018 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становила 54,682 млн.
Дивися повний текст Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року скоротилася на 1 млн (інфографіка).
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:57
Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року скоротилася на 1 млн (інфографіка).
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:58
Свал плюс беспредел операторов, вчастномти, МТС при прошестсвии года без пользования тупо блокирует сим-карточку, воруя все деньги, которые были на счету, и ее невозможно восстановить как и вернуть деньги.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:06
этот срок известен уже 20 лет как , если вы не читали условия тарифа на сайте оператора или инструкцию в стартовом пакете то МТС не виноват.
НО МТС виновен как и КС в принудительных подписках на всякие не нужные сервисы. Когда начинаешь копать оказываеться что у тебя куча подписок по 1-2-5 грн\день которые постепенно воруют деньги со счета. ЕЩЕ раз подчеркну что подписки подключаються АВТОМАТИЧЕСКИ БЕЗ ВЕДОМА АБОНЕНТА ! в рф тоже операторы этим промышляют , по этому наш выбор ИНТЕРТЕЛЕКОМ и 3моб на худой конец Лайф - только эта тройка не сливает всю прибыль в РФ так как от Киевстар более 50% прибыли идет в РФ и от Водафон= МТС 100% прибыли идет в РФ. С лайфом сложнее там турки и непойми кто. а Вот 3 моб он же утел он же укртелеком полностью государственный
свинорыл
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:29
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:31
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:47
yama
Интертелеком по фактическим конечным бенефициарам - приднестровский.
У меня телефоны пяти операторов, у каждого есть свои плюсы и минусы.
На сегодня самый дешевый кстати при равнозначных пакетах - Интертелеком + конечно некоторые модели их стандарта от SAMSUNG касательно длительности без необходимости зарядки вне конкуренции. Минус их интернет, да и стандарт в целом умирающий, хотя как говорилка в качестве замены домашнего телефона хорош.
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