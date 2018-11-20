Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...

Додано: Нед 25 лис, 2018 13:06

hxbbgaf написав: Свал плюс беспредел операторов, вчастномти, МТС при прошестсвии года без пользования тупо блокирует сим-карточку, воруя все деньги, которые были на счету, и ее невозможно восстановить как и вернуть деньги. Свал плюс беспредел операторов, вчастномти, МТС при прошестсвии года без пользования тупо блокирует сим-карточку, воруя все деньги, которые были на счету, и ее невозможно восстановить как и вернуть деньги.

подписки подключаються АВТОМАТИЧЕСКИ БЕЗ ВЕДОМА АБОНЕНТА !

Вот 3 моб он же утел он же укртелеком полностью государственный

этот срок известен уже 20 лет как , если вы не читали условия тарифа на сайте оператора или инструкцию в стартовом пакете то МТС не виноват.НО МТС виновен как и КС в принудительных подписках на всякие не нужные сервисы. Когда начинаешь копать оказываеться что у тебя куча подписок по 1-2-5 грн\день которые постепенно воруют деньги со счета. ЕЩЕ раз подчеркну чтов рф тоже операторы этим промышляют ,на худой конец Лайф - только эта тройка не сливает всю прибыль в РФ так как от Киевстар более 50% прибыли идет в РФ и от Водафон= МТС 100% прибыли идет в РФ. С лайфом сложнее там турки и непойми кто. а