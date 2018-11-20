Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...

Додано: Нед 25 лис, 2018 14:39

freelanc написав: А выход никто не пытается найти А выход никто не пытается найти

А что тут искать выход то? Есть 3Моб оператор вот его тарифынет ни абонплат ни снимания денег под сомнительные навязанные услуги .. покрытие как у ватофона + свои БС в крупных городах..есть та же Лайкамобайл вот ее тарифы простые 30 коп и 10 коп..причем при пополнении на 25 грн/мес в сети бесплатно, а сеть Лайки она не только в Украине но и Польше, Ьритании и пр. странах. При этом деньги 25 грн пополнения не пропадают а остаются на счету, вот такая особенность)) можно и не пополнять если не хочешь..Есть Интертелеком с его тарифамино правда стандарт СДМА не каждый мобильный работает но тем не менее тоже альтернатива. Так что на счетпроблема не в операторах а костности сознания абонента. Действительно зачем покупать или бесплатно заказывать симку если намного проще сидеть на диване и ныть -- снимают деньги дорого мтс и КС не торт)).А попой пошевелить лень..))PS Я уже пару лет как на 3Моб перешел и не жалею и родньх и часть знакомых перевел на него.