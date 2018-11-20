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Кількість абонентів мобільного
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Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:59

  swan forever написав:можно и не проводить перепись - минус миллион населения за восемь месяцев
картина маслом (с)

Можна і дальше порахувати
8 місяців - мінус мільйон
26 років - мінус 40 мільйонів
Через 26 років тут людей не буде, по вашій логіці.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:32

  swan forever написав:можно и не проводить перепись - минус миллион населения за восемь месяцев
картина маслом (с)


Да все намного проще.
Как раз где то с год назад у водафона на оккупированной территории начались большие проблемы со связью, вот много абонентов оттуда физически отпала. Год они висели в статистике, а как раз сейчас те номера отключили. Львиная доля оттока именно там кроется, я думаю.

А так, да Интертелеком с его бесплатным городом за 25 грн в месяц и прочими тарифами на моб. сети, в связке с выше обозначенными операторами (ну или например тарифами кс две услуги по цене одной) - рулит 8)
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