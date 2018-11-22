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Кількість абонентів мобільного
зв'язку з початку року...

Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:59

  swan forever написав:можно и не проводить перепись - минус миллион населения за восемь месяцев
картина маслом (с)

Можна і дальше порахувати
8 місяців - мінус мільйон
26 років - мінус 40 мільйонів
Через 26 років тут людей не буде, по вашій логіці.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:32

  swan forever написав:можно и не проводить перепись - минус миллион населения за восемь месяцев
картина маслом (с)


Да все намного проще.
Как раз где то с год назад у водафона на оккупированной территории начались большие проблемы со связью, вот много абонентов оттуда физически отпала. Год они висели в статистике, а как раз сейчас те номера отключили. Львиная доля оттока именно там кроется, я думаю.

А так, да Интертелеком с его бесплатным городом за 25 грн в месяц и прочими тарифами на моб. сети, в связке с выше обозначенными операторами (ну или например тарифами кс две услуги по цене одной) - рулит 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:58

У меня куча симок разных операторов валяются которыми я не пользуюсь. Раньше у каждого члена семьи было по две в телефоне, сейчас по одной, так как нет смысла иметь две. Плюс к этом просто устаревшие или оператора который мне стал не интересен. Если их отключат или уже отключили, вот вам и будет ещё минус 5-6 только от моей семьи.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:08

Re: Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...

  Попаданец написав:У меня куча симок разных операторов валяются которыми я не пользуюсь.
Да это и не у вас только.. у меня тоже после перехода на 3Моб куча симок трех слоников валяется в тумбочке..Оно мне надо поминутная тарификация кидалово с 28 днями..Будет услуга с переносом номера к весне так последние контрактные номера с Ватофона заберу..на 3Моб или Лайкамобайл.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:02

  p_a_l написав:
  yama написав: а Вот 3 моб он же утел он же укртелеком полностью государственный

Ахметов сейчас это государство?


Он основной владелец.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:09

  freeze написав:yama

Интертелеком по фактическим конечным бенефициарам - приднестровский.

http://argumentua.com/stati/oligarkhi-p ... -v-ukraine

У меня телефоны пяти операторов, у каждого есть свои плюсы и минусы.
На сегодня самый дешевый кстати при равнозначных пакетах - Интертелеком + конечно некоторые модели их стандарта от SAMSUNG касательно длительности без необходимости зарядки вне конкуренции. Минус их интернет, да и стандарт в целом умирающий, хотя как говорилка в качестве замены домашнего телефона хорош.


Стандарт не умирающий. Просто он в бОльшей степени распространен в Азии и Америке, чем в Европе. В Украине, когда Интертелеком поглотил СДМА.УА и абоненты упали на мощности только интертелекома, качество связи резко снизилось, но потихоньку выровнялось - то ли оттого, что абоненты сдрыснули, то ли мощностей добавили. А интернет и вправду дохлый, но это не от стандарта зависит, а от оператора - в Азии СДМА с ого-го каким интернетом был еще 10+ лет назад. Просто хороший интернет от оборудования зависит, а оно денег стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:11

  freelanc написав:Одни жалобы... А выход никто не пытается найти? У меня к примеру осталось с десяток пакетов лайкамобайл коммерческих (это в смысле обычные, не акционные с абонкой), без абонплат, дешевым тарифом, бесплатным роумингом, покрытием по всей Украине (инфраструктура 3моб и водафон), да и по цене - у меня в 2,5 раза ниже, чем на раскладках.


Вы прокакой выход? Через Борисполь или Жуляны? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:24

Re: Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...

  rjkz написав:Стандарт не умирающий.
да нет умирающий. У нему остановлена разработка новых как чипов так и оборудования со стороны оператора.
В США операторы этого стандарта Verizon и Sprint переходят на LTE..Например в LTE Verizon в основном используется 700 МГц а в нашем Интертелекоме 800+ МГц. В итоге Verizon имеет покрытие одной БС на LTE как у Интертелекома но нет проблемы несовместимости телефонов. Так что или ИТ пойдет этим путем или накроется.. вопрос времени.
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