Можна і дальше порахувати
8 місяців - мінус мільйон
26 років - мінус 40 мільйонів
Через 26 років тут людей не буде, по вашій логіці.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:59
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:32
Да все намного проще.
Как раз где то с год назад у водафона на оккупированной территории начались большие проблемы со связью, вот много абонентов оттуда физически отпала. Год они висели в статистике, а как раз сейчас те номера отключили. Львиная доля оттока именно там кроется, я думаю.
А так, да Интертелеком с его бесплатным городом за 25 грн в месяц и прочими тарифами на моб. сети, в связке с выше обозначенными операторами (ну или например тарифами кс две услуги по цене одной) - рулит
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:58
У меня куча симок разных операторов валяются которыми я не пользуюсь. Раньше у каждого члена семьи было по две в телефоне, сейчас по одной, так как нет смысла иметь две. Плюс к этом просто устаревшие или оператора который мне стал не интересен. Если их отключат или уже отключили, вот вам и будет ещё минус 5-6 только от моей семьи.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:08
Re: Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...
Да это и не у вас только.. у меня тоже после перехода на 3Моб куча симок трех слоников валяется в тумбочке..Оно мне надо поминутная тарификация кидалово с 28 днями..Будет услуга с переносом номера к весне так последние контрактные номера с Ватофона заберу..на 3Моб или Лайкамобайл.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:02
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:09
Стандарт не умирающий. Просто он в бОльшей степени распространен в Азии и Америке, чем в Европе. В Украине, когда Интертелеком поглотил СДМА.УА и абоненты упали на мощности только интертелекома, качество связи резко снизилось, но потихоньку выровнялось - то ли оттого, что абоненты сдрыснули, то ли мощностей добавили. А интернет и вправду дохлый, но это не от стандарта зависит, а от оператора - в Азии СДМА с ого-го каким интернетом был еще 10+ лет назад. Просто хороший интернет от оборудования зависит, а оно денег стоит.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:11
Вы прокакой выход? Через Борисполь или Жуляны?
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:24
Re: Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року...
да нет умирающий. У нему остановлена разработка новых как чипов так и оборудования со стороны оператора.
В США операторы этого стандарта Verizon и Sprint переходят на LTE..Например в LTE Verizon в основном используется 700 МГц а в нашем Интертелекоме 800+ МГц. В итоге Verizon имеет покрытие одной БС на LTE как у Интертелекома но нет проблемы несовместимости телефонов. Так что или ИТ пойдет этим путем или накроется.. вопрос времени.
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