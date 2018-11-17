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YouTube подвоїть рекламу перед
відео, щоб не заважати...

YouTube подвоїть рекламу перед відео, щоб не заважати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:35

YouTube подвоїть рекламу перед відео, щоб не заважати...

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніший відеосервіс планети YouTube в офіційному блозі Google оголосив про новий підхід до показу реклами.

Дивися повний текст YouTube подвоїть рекламу перед відео, щоб не заважати перегляду від початку до кінця.
R2
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