Послуга буде платною.
Дивися повний текст Як відбуватиметься процедура перенесення номера.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:46
Як відбуватиметься процедура перенесення номера
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відбуватиметься процедура перенесення номера.
Додано: Нед 25 лис, 2018 16:55
Водафон и Киевстар без ведома абонента против его воли самовольно подключают платные подписки , таким образом воруют деньги зачем мне пользоваться услугами компании которая в прямом смысле слова ворует мои деньги ?
свинорыл
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