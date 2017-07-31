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Як відбуватиметься процедура
перенесення номера

Як відбуватиметься процедура перенесення номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:46

Як відбуватиметься процедура перенесення номера

Пропонуємо до обговорення:
Послуга буде платною.

Дивися повний текст Як відбуватиметься процедура перенесення номера.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:46

А иметь две симки религия запрещает?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:55

  p_a_l написав:А иметь две симки религия запрещает?

Водафон и Киевстар без ведома абонента против его воли самовольно подключают платные подписки , таким образом воруют деньги зачем мне пользоваться услугами компании которая в прямом смысле слова ворует мои деньги ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:33

  p_a_l написав:А иметь две симки религия запрещает?

Нужна конкуренция. Многие не хотят переходить на обслуживание к более дешёвому и качественному оператору из-за необходимости менять номер. А теперь пусть поборятся за клиентов, когда они смогут прыгать между операторами хоть каждый день
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:46

Непонятно, кто проталкивает так упорно этот цирк. Человек специально выберет например соответствующую симку, чтобы позвонить бесплатно внутри сети, а ему робот будет втюхивать, что вы на самом деле позвонили на другую сеть и пока вы меня слушаете вы уже платите по другому тарифу, чем планировали.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:37

  freeze написав:Непонятно, кто проталкивает так упорно этот цирк. Человек специально выберет например соответствующую симку, чтобы позвонить бесплатно внутри сети, а ему робот будет втюхивать, что вы на самом деле позвонили на другую сеть и пока вы меня слушаете вы уже платите по другому тарифу, чем планировали.


В Европе такая фишка есть давно, но не знаю насколько популярна - это больше как признак свободы и демократии))) так сказать

Правда и с операторами никто не заморачивается, так как в любом пакете идут минуты в общем исчислении (можно звонить на любого оператора, на мобильные или городские) без разницы!
Поэтому люди выбирают пакет по выгодности количества минут, а не по оператору
aspdima
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:31

  freeze написав:Непонятно, кто проталкивает так упорно этот цирк. Человек специально выберет например соответствующую симку, чтобы позвонить бесплатно внутри сети, а ему робот будет втюхивать, что вы на самом деле позвонили на другую сеть и пока вы меня слушаете вы уже платите по другому тарифу, чем планировали.

усе просто у вас будет например 200 минут на всех без деления на операторов, и не будет безлимита внутри сети , ну либо будет условный безлимит на все номера Украины( например 100 минут в день ) за много денег ( например за $100 мес ) :)
свинорыл
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